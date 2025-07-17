При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что необходимо обсудить размер и финансирование бюджета

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против предложения председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о едином семилетнем бюджете Европейского союза (ЕС) в размере €2 трлн, отметив, что предложенное ЕС налогообложение компаний исключено.

"Я хотел бы сказать, что, с моей точки зрения, не может быть и речи о налогообложении компаний со стороны Евросоюза. У Европейского союза нет для этого никаких юридических оснований. При необходимости мы могли бы принять решение по этому вопросу единогласно, но я исключаю возможность того, что Германия пойдет по такому пути. Мы этого не сделаем", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что необходимо обсудить размер и финансирование бюджета. Он признал, что предложение, которое в настоящее время находится на рассмотрении, по крайней мере "изменяет пропорции между отдельными расходами". В течение следующих двух лет, по мнению Мерца, будет вестись довольно жесткая борьба за среднесрочное финансовое планирование.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 гг. на €800 млрд, его общий объем составит €2 трлн против €1,2 трлн в 2021-2027 гг. При этом Еврокомиссия предложила выделить дополнительное финансирование странам ЕС, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной, мотивируя это повышенными рисками безопасности. Кроме того, Европейская комиссия предложила ввести единовременный ежегодный сбор для компаний с оборотом более €100 млн.

Переговоры об утверждении нового многолетнего бюджета ЕС начнутся в сентябре этого года и должны завершиться к сентябрю 2027 года, после чего в рамках положений этого плана будут формироваться годовые бюджеты Евросоюза.