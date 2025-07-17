Кроме того, должны быть созданы механизмы "приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции", уточняется в перечне поручений президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ должно до нового года скорректировать законодательство, чтобы обеспечить возможность отзыва сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

Поправки должны предусматривать "возможность прекращения действия или признания недействительными на территории Российской Федерации документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции, выданных (принятых) в государствах - членах Евразийского экономического союза с нарушением обязательных требований либо установленных процедур".

Кроме того, должны быть созданы механизмы "приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции".