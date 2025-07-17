Программа работает в России с 1 января 2024 года

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) оказалась достаточно востребованной у жителей Воронежской области, за полтора года в нее вступили 4% населения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Программа долгосрочных сбережений за полтора года показала свою востребованность - к середине лета количество участников ПДС в России превысило 5,5 млн. И Воронеж не остался в стороне - уже 4% населения региона вступили в программу", - цитирует пресс-служба вице-президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексея Денисова.

Выездное заседание с участием представителей Минфина России и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), посвященное особенностям и преимуществам ПДС, прошло в четверг в Воронеже. В нем, помимо Денисова, приняли участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов, министр финансов региона Надежда Сафонова, начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина России Наталия Каменская.

Денисов отметил, что эффект от программы может быть более значимым, если работодатели подключатся к ней и начнут помогать сотрудникам формировать долгосрочные сбережения. Это станет инструментом сохранения лояльности и удержания ценных кадров. При этом средства негосударственных пенсионных фондов могут в качестве инвестиций направляться в проекты, в которых наиболее заинтересован тот или иной регион.

По словам вице-президента НАПФ, работодатели в ближайшей перспективе начнут получать преференции за софинансирование участия сотрудников в программе. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который позволит до 12% фонда оплаты труда переводить на счета ПДС своих работников и относить эти затраты на себестоимость.

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.