Президент России ждет доклад по этой теме до 1 октября 2025 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии дипломатических и торговых представительств, а также в рамках межправкомиссий организовать постоянную работу по обеспечению признания в дружественных странах регистрационных удостоверений на медизделия, которые выданы в соответствии с законодательством РФ и которые прошли регистрацию в соответствии с актами ЕАЭС. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями деловых кругов.

"Организовать при участии дипломатических представительств Российской Федерации, торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах и в рамках двусторонних межправительственных комиссий осуществление на постоянной основе работы по обеспечению признания в дружественных иностранных государствах регистрационных удостоверений на медицинские изделия, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и регистрационных удостоверений на медицинские изделия, прошедшие регистрацию в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, для выхода на рынки таких иностранных государств", - сказано в поручении.

Глава государства ждет доклад по этой теме до 1 октября 2025 года и далее - один раз в полгода.