Победителями третьего сезона конкурса "Знай наших" стали 100 брендов

Всего 17 брендов стали победителями в пяти основных номинациях

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Церемония награждения победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконргесс при поддержке ВЭБ.РФ, прошла в Репинском сквере в Москве. Всего наградили 100 брендов из 39 регионов страны, 17 из которых стали победителями в пяти основных номинациях, передает корреспондент ТАСС.

"Количество брендов и число заявок, которые наши российские предприниматели подают на экспертизу конкурса "Знай наших", - в этом году у нас больше 14 тыс. брендов, все субъекты Российской Федерации представлены, - это тоже, мы смотрим географию, безусловно, очень радует, что в каждом регионе есть сегодня чем похвастаться, причем в самых разных сферах. <…> И финалистов мы отметили, 100 брендов-производителей, финалистов из 39 регионов. Я считаю, что это достойный выбор", - сказала журналистам перед церемонией награждения генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Так, 17 брендов стали победителями в пяти основных номинациях - "Продукты питания" (4 победителя), "Потребительские товары" (4 победителя), "Креатив" (4 победителя), "Высокие и информационные технологии" (3 победителя) и "Инклюзия" (2 победителя). Еще более 80 брендов получили награды в рамках партнерских номинаций. В этом году среди партнеров специальных номинаций конкурса выступили, например, Минкультуры РФ, Фонд "Защитники Отечества", Росмолодежь, Кавказ.РФ, Газпромбанк, ПСБ и другие крупные росийских компании и бренды.

Всего в 2025 году на конкурс поступило больше 14 тыс. заявок, что стало рекордом за все три года проведения конкурса. Самыми активными по числу заявок среди субъектов стали Башкортостан (2,4 тыс.), Татарстан (1,6 тыс.) и Москва (996). А наиболее популярными категориями стали "Продукты питания", "Потребительские товары" и "Креатив".

Выставка в Репинском сквере

Кроме того, в рамках церемонии награждения, которая состоялась в Репинском сквере в Москве, также прошла и выставка 48 брендов - участников конкурса. Выставка состоялась при поддержке правительства Москвы и при участии "Платформы роста" - совместного проекта АСИ и РВБ (Wildberries & Russ).

Так, например, на выставке представлен бренд "Антихрупкость" из Свердловской области. Это проект, объединяющий современных дизайнеров и художников и традиционные производства для создания фарфора. В ассортименте - кружки, тарелки, сервизы, вазы и другие предметы интерьера. На выставке также можно увидеть изделия бренда "Лен и Семья" из Запорожской области. Компания создает одежду из натурального льна, миссия бренда заключается в экологичном производстве, поддержке устойчивого развития и осознанного потребления.

О конкурсе

Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года.