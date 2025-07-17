КЧР в 2025 году ожидает более 2,4 млн туристов

ЧЕРКЕССК, 17 июля. /ТАСС/. Курорты Карачаево-Черкесии (КЧР) в первой половине 2025 года приняли свыше 1,5 млн туристов, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"За шесть месяцев 2025 года регион посетили 1 млн 532 тыс. человек. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года этот показатель составил 1 млн 482 тыс. туристов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полгода 716 тыс. гостей республики побывали в Архызе, курортное направление Домбай - Теберда посетили 712 тыс. человек.

КЧР в 2025 году ожидает более 2,4 млн туристов. В прошлом году турпоток в республику вырос на 7% - до 2,2 млн человек.