Всего в номинации "Креатив" победителями названы четыре бренда

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бренд льняной одежды "Лен и семья" из Запорожской области забрал главную награду в номинации "Креатив" на конкурсе растущих российских брендов "Знай наших", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Всего в пяти основных номинациях конкурса наградили 17 брендов-победителей, передает корреспондент ТАСС.

"Компания "Лен и семья" делает продукцию из белорусского льна, а дальше продает по всей стране. Это действительно классный кейс из Запорожской области. <…> Уже в Москве есть магазины, поэтому на Москве не нужно останавливаться, выходить на другие регионы", - сказал ведущий церемонии, главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления АСИ "Новый бизнес" Михаил Хомич.

Всего в номинации "Креатив" победителями названы четыре бренда. Другими лауреатами стали бренд детской одежды Lory tots из Курской области, бренд декора для дома из Ставропольского края Svoy Design и московский бренд женской одежды Polina Repik.

В другой основной номинации "Продукты питания" главный приз забрал производитель кофейных напитков Coolbrew из Нижегородской области. Другими победителями номинации стали Lapochka Drinks из Челябинской области - напитки, созданные в коллаборации с ИИ, бренд "Дикая Сибирь" из Иркутской области, занимающийся производством замороженных ягод и диетического питания, а также московская компания Amarion (Amarantica), которая уже более 20 лет занимается селекцией и переработкой амаранта.

Еще в одной номинации "Потребительские товары" победителями также стали четыре бренда. Среди них компания De_Code из Москвы, производящая уходовую косметику для молодых людей с учетом особенностей подростковой кожи и бренд щеток и зубных паст для чувствительных зубов из Чувашии Emra. Среди победителей номинации также бренд ювелирных елочных игрушек Incrua из Мордовии и компания "Заряд" из Татарстана - первый завод в России по производству полного ассортимента высококачественных хоккейных клюшек для всех возрастов и уровней игры.

Другие основные номинации

Еще три компании выбраны лучшими в номинации "Высокие и информационные технологии": бурятский бренд, занимающийся созданием доступной и точной экспресс диагностики для здравоохранения, "Рапид БИО", международная школа программирования и математики для детей от 6 до 18 лет из Москвы "Алгоритмика" и "Инвенторус" - экосистема цифровых продуктов на базе ИИ также из Москвы.

В номинации "Инклюзия" наградили два лучших бренда. Ими стали бренд адаптивной и функциональной одежды для детей, подростков и взрослых с ОВЗ GT Dress из Татарстана и онлайн-курсы с профессиональным сурдопереводом, созданные для комфортного обучения людей с нарушением слуха, Surdoclass (Сурдокласс) из Краснодарского края.

О конкурсе

Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и нескольким специальным номинациям. Всего на конкурс в этом году поступило свыше 14 тыс. заявок.