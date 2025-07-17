Самыми активными регионами по числу отправленных заявок стали Башкирия, Татарстан и Москва

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках конкурса "Знай наших" наградило российские субъекты, где наиболее активно поддерживают развитие локальных брендов. Ими стали Башкирия, Мордовия, Нижегородская область, Приморский край и Москва, передает корреспондент ТАСС.

В этом году на третий конкурс растущих российских брендов "Знай наших" поступило рекордное число заявок за всех годы проведения - более 14 тыс. Самыми активными регионами по числу отправленных заявок стали Башкирия (2,4 тыс.), Татарстан (1,6 тыс.) и Москва (996). Башкирия сохраняет лидирующие позиции по числу заявок среди субъектов на протяжении трех лет.

"Для нас бренды - это люди, это история и это капитализация. Растущие бренды - растущая капитализация", - сказал на церемонии глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в свою очередь поблагодарил амбассадоров региональных брендов за их активное продвижение нижегородских продуктов. "Действительно, на многих мероприятиях наши продукты сейчас заметны, видны, и мы делаем отдельный очень важный акцент на <…> креативной экономике сейчас и на всем, что связано с культурой, потому что наша национальная идентичность - это, наверное, один из ключевых двигателей спроса сейчас. И все, что поддерживает культура, все пользуется дополнительной популярностью. Поэтому для нас это, наверное, главный фокус", - сказал Беркович на церемонии.

Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и 20 специальным номинациям.