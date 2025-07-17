Замглавы министерства Валентина Иванова также отметила высокую степень готовности проекта по строительству обхода города

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ положительно оценило ход реализации крупных дорожных проектов в Волгоградской области, в частности, модернизации общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам рабочей поездки в область замглавы Минтранса России Валентина Иванова.

Волгоградская область - крупный транспортный узел федерального значения, опорный регион международного коридора "Север - Юг".

"Правительством Российской Федерации системно проводится работа по модернизации транспортной инфраструктуры, реализуются два национальных проекта "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни", и ключевые приоритеты здесь - это развитие общественного транспорта. Вот на примере Волгограда видим, насколько эффективно можно реализовывать развитие общественного транспорта: это системный подход, обновление парка, рост пассажиропотока", - цитирует Иванова пресс-служба.

Замглавы Минтранса РФ ознакомился с работой линии скоростного трамвая в Волгограде, обсудил вопросы ее модернизации, оценил новый подвижной состав. Комплекс работ по обновлению линий скоростного трамвая и всей инфраструктуры городского трамвая стартовал в 2023 году. В течение двух лет в областном центре отремонтировано почти 15 км путей "подземки". Завершен первый этап путейного ремонта городского трамвая в 1,3 км от Краснознаменской до Глубокоовражной, проведен капремонт 23 объектов городского электротранспорта. Губернатор региона Андрей Бочаров лично контролирует реализацию этих проектов.

Иванов также отметил высокую степень готовности проекта по строительству обхода Волгограда. Продолжается возведение трех транспортных развязок, которые обеспечат выезд на федеральные трассы Р-22 "Каспий" (астраханское и элистинское направления) и на региональную автодорогу Волгоград - Котельниково - Сальск, а также свяжут все направления с региональным центром.

"Это будет комфортный выход на Элисту и в направлении Астрахани. Понимаем, что завершение объекта в этом году даст и новое развитие прилегающих территорий, и позволит транзитный трафик вывести из города", - приводит слова Иванова пресс-служба.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития юга России, увеличения пропускной способности в Волгоградской области активно развивают инфраструктуру с использованием ресурсов профильного нацпроекта, федеральных и региональных программ. В результате с 2014 года по 2024 год включительно на территории региона построено, реконструировано и отремонтировано порядка 4,8 тыс. км дорог. Работы на объектах общей протяженностью 387 км планируют выполнить в 2025 году.