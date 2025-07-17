Они также подтверждают высокое качество, указала генеральный директор АСИ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские бренды с каждым годом становятся все более узнаваемыми и пользуются спросом у потребителей благодаря высокому качеству продукции. Такое мнение журналистам на церемонии награждения победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших" выразила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы смотрим не только на новых номинантов, но и на тех, кто побеждал, участвовал в предыдущих сезонах. И мы видим и кратный рост выручки, и смотрим на количество занятых сотрудников в компаниях, тоже видим прирост. Это говорит о том, что российский потребитель узнает российские бренды, они становятся узнаваемыми. И качество подтверждает то, что наш потребитель полюбил наши российские товары и наши российские бренды. А это как раз та задача и цель, которая ставилась в рамках конкурса "Знай наших", - сказала она.

Чупшева также отметила, что участники конкурса получают всестороннюю поддержку не только от АСИ, но и от партнеров агентства. "Это и продвижение, и помощь в выстраивании бренда. Это вопросы, связанные с рекламой - наверное, запрос из топ-3 от участников конкурса. Это возможность быть представленными на национальных, федеральных и международных площадках, выставках. Это поддержка экспорта и продвижение экспорта", - добавила глава агентства.

На церемонии награждения также выступил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, отметив, что конкурс создан для продвижения российских брендов и повышения их популярности и конкурентоспособности. "Так мы укрепляем национальную идентичность - теперь мы видим, что в любой отрасли есть достойные отечественные товары", - сказал он.

Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и 20 специальным номинациям. Всего на конкурс в этом году поступило свыше 14 тыс. заявок.