Новые регионы подали 441 заявку

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бренды из регионов Донбасса и Новороссии подали 441 заявку на участие в специальной номинации "Бренды исторических регионов. Энергия созидания" конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Об этом сообщили в пресс-службе АСИ по итогам проведения церемонии награждения победителей конкурса.

"Победители в спецноминации ПСБ "Бренды исторических регионов. Энергия созидания", <…> 441 заявку подали компании из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Это предприниматели, занимающиеся производством продуктов питания, бытовой химии, развитием сельского хозяйства и промышленных технологий", - сказано в сообщении.

В АСИ отметили, что топ-10 победителей номинации ждет поездка в Китай в составе российской делегации предпринимателей, планшетные компьютеры, отмена комиссии за ведение расчетного счета на один год, а также годовое юридическое обслуживание. Кроме того, топ-100 участников номинации ждет доступ к образовательным программам на цифровой платформе Академии ПСБ, а также к флагманской программе "Курс малого бизнеса".

В десятку лидеров номинации вошли пять компаний из ДНР - "Славолия Групп", специализирующаяся на производстве колбас и майонеза, Ясиноватский агрокомбинат, производитель крупы и муки, кондитерская компания "Лаконд", производитель одежды "Скифтекс" и компания Кутейниковские комбикорма (ООО "Фирма "Каскад-Агро"). Среди брендов из ЛНР в топ-10 вошло издательство "Альпина" и производитель мороженого Луганский хладокомбинат. Из Херсонской области два бренда стали лидерами номинации - производитель лыжной одежды ALPINA и компания, специализирующаяся на фиточае, "Травы Азова". Еще одним топ-10 брендом стала "Мелитопольская черешня" из Запорожской области.

В другой спецноминации, учрежденной фондом "Защитники Отечества", "Комфортная жизнь для защитников Отечества", победителями стали три бренда. Среди них производитель спортивных тренажеров Iron king из Челябинской области, бренд одежды для людей с особенностями развития GT Dress из Татарстана и московский производитель кресел-колясок с электроприводом Caterwil. Бренды смогут получить экспертные консультации, продвижение своих проектов перед руководством и партнерами aонда, а также участие в мероприятиях и информационную поддержку.

По словам статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, номинация призвана "поощрить компании, которые разрабатывают и развивают новые технологии, улучшающие качество жизни ветеранов СВО и их семей". "Фонд "Защитники Отечества" ведет активную работу по развитию рынка адаптивной одежды для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО. Эту важную инициативу поддержал президент России", - приводятся ее слова в сообщении.

Спецноминация от Минкультуры РФ

В специальной номинации, учрежденной Министерством культуры, выбрали топ-3 бренда-победителя из 1 488 заявок, поступивших в этом направлении. Ими стали компания "Русские в моде" из Свердловской области, занимающаяся созданием авторских платков, одежды и аксессуаров, бренд сумок Pepfer из Москвы и производитель украшений "Лукоморье", также из Москвы. Поддержку победителям окажут государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический", музей-заповедник "Павловск" и Политехнический музей.

О конкурсе

Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и 20 партнерским и специальным номинациям. Всего на конкурс в этом году поступило свыше 14 тыс. заявок.