АСИ: на спецноминацию РВБ в конкуре "Знай наших" поступило свыше 3 тыс. заявок

Победителями номинации стали бренд одежды и аксессуаров из города Реж в Свердловской области Proреж, бренд косметики Laclim из города Белокуриха в Алтайском крае и компания, специализирующаяся на золотом шитье, из города Торжок в Тверской области "Торжокские золотошвеи"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 3,1 тыс. заявок поступило на специальную номинацию "Бренды малых городов" на конкурсе растущих российских брендов "Знай наших". Учредителем номинации, которая стала самой популярной среди специальных, выступила компания РВБ (Wildberries&Russ), сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В семи спецноминациях награды получили 38 брендов. <…> Победители в спецноминации РВБ (Wildberries&Russ) "Бренды малых городов". <…> Наибольшее количество заявок - 3148 - подано именно в этой категории. Победители всего конкурса и три бренда из спецноминации войдут в программу комплексной поддержки предпринимателей "Платформа роста". Проект с начала года реализуется РВБ совместно с АСИ", - сказано в сообщении.

В АСИ также отметили, что три компании-лидера номинации получат годовое обучение под руководством экспертов объединенной компании Wildberries&Russ, помощь в продвижении товаров на маркетплейсе, доступ к аналитике, рекламным инструментам, поддержку в масштабировании бизнеса и выходе на новые рынки. Победителями номинации стали бренд одежды и аксессуаров из города Реж в Свердловской области Proреж, бренд косметики Laclim из города Белокуриха в Алтайском крае и компания, специализирующаяся на золотом шитье, из города Торжок в Тверской области "Торжокские золотошвеи".

В еще одной специальной номинации от Кавказ.РФ победителями стали пять брендов из регионов СКФО. В пресс-службе отметили, что победителей ждет поддержка в продвижении на ресурсах с аудиторией свыше 100 тыс. человек, участие в Кавказском инвестиционном форуме и ски-пассы на один из курортов. Среди лидеров номинации бутик-отель "Гостевой дом Жангуразовых" в КБР, производитель пастилы Yummy также из КБР, цветочная ферма из Чеченской Республики Satasale farm, производитель мебели Guticher из Северной Осетии - Алании и агропромышленный холдинг "Эко-культура" из Ставропольского края.

Поддержку брендам окажет и Российский экспортный центр (РЭЦ), который также выступил учредителем спецноминации "Экспортный потенциал". Победителем в ней определены 10 брендов. "Впервые РЭЦ <…> окажет брендам комплексную поддержку по выводу продукции на международный рынок. Они получат персонального менеджера, который поможет разработать индивидуальный план экспортного развития, также будет доступ к услугам Школы экспорта РЭЦ. Победители смогут стать почетными гостями пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России". Кроме того, отобранные бренды примут участие в федеральной программе РЭЦ по продвижению национального бренда "Сделано в России" за рубежом", - уточнили в АСИ.

Поддержка молодежных брендов

В этом году Росмолодежь также стала партнером в спецноминации "Молодежные бренды". По итогам отбора победителями выбраны четыре бренда, три из Москвы и один из Ямало-Ненецкого автономного округа. В номинацию принимались заявки от предпринимателей до 35 лет, всего их поступило 1 041. В рамках спецноминации победители смогут принять участие в бизнес-миссии в одну из пяти стран - Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию или Индию - в рамках программы "Росмолодежь.Предпринимай".

О конкурсе

Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и 20 партнерским и специальным номинациям. Всего на конкурс в этом году поступило свыше 14 тыс. заявок.