В отношении мессенджера открыты 12 исполнительных производств

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram имеет задолженность почти на 23,5 млн рублей по штрафам, назначенным российскими судами за административные правонарушения. Об этом говорится в судебных и иных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Telegram Messenger Inc. имеет непогашенную задолженность по штрафам, решения о которых были приняты судами РФ. Сумма - 23 470 000 рублей", - уточняется в материалах.

В отношении мессенджера Telegram открыты 12 исполнительных производств с января 2023 по июль 2025 года. Материалы по ним поступили из судебного участка Таганского района. В частности, среди них задолженность по штрафу в 4 млн рублей по ст. 19.7.10-4 КоАП. Он связан с тем, что по требованию Роскомнадзора мессенджер не удалил недостоверную информацию о российских военных, якобы убитых на территории Украины в ходе проводимой ВС РФ специальной военной операции. Также мессенджер имеет задолженность по трем штрафам по 50 тыс. рублей каждый, назначенным по ч. 5 ст. 13.11 КоАП (нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

По последним данным, дела по трем исполнительным производствам на сумму 15 млн рублей прекращены в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве" (взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях).

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.