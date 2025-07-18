Как отметили в НБКИ, ситуация с уменьшением числа выданных карт уменьшилась

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт во втором квартале 2025 г. сократилось на 1,8% по сравнению с первым и составило 3,2 млн (в первом квартале - 3,26 млн). При этом это самый низкий квартальный показатель числа выданных кредиток за последний год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача новых кредитных карт во втором квартале текущего года сократилась на 53,6% (во втором квартале 2024 г. - 6,9 млн).

Среди регионов России наибольшее количество выданных кредитных карт во втором квартале 2025 г. было отмечено Москве (245,1 тыс.), Московской области (199,9 тыс.), Краснодарском крае (154,7 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (138,5 тыс.) и Свердловской области (104,2 тыс.)

При этом среди 20 регионов-лидеров по количеству выданных кредитных карт наиболее серьезная динамика сокращения их числа во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Республике Татарстан (минус 8,6%), Москве (минус 2,2%), Республике Башкортостан (минус 4,7%), а также в Воронежской (минус 4,5%) и Нижегородской (минус 4,5%) областях. Количество выданных новых кредитных карт, напротив, за квартал увеличилось, в том числе в Кемеровской (плюс 5%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (плюс 5%) областях, Пермском (плюс 3,2%) и Красноярском (плюс 2,3%) краях, а также в Новосибирской области (плюс 2%).

"После падения в трех предыдущих кварталах во втором квартале 2025 года выдача новых кредитных карт, в целом, стабилизировалась. При этом количество новых кредиток, выданных во втором квартале текущего года, существенно меньше (в 2 с лишним раза) их выдачи за аналогичный период прошлого года. Такая динамика обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в т. ч. в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). По этой причине аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с приемлемым качеством кредитной истории и ПДН не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.