Значительное увеличение числа регистраций также зафиксировали в Волгоградской области, Крыму, Дагестане и Чувашии

Москва, 18 июля. /ТАСС/. Республика Марий Эл, Чеченская Республика и Республика Северная Осетия - Алания стали лидерами по приросту числа новых юридических лиц в первом полугодии 2025 года, свидетельствуют данные исследования Rusprofile (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно исследованию, прирост новых юрлиц в Марий Эл составил 25,75%, в Чечне - 23,33%, в Северной Осетии - Алании - 21,1%.

Значительное увеличение числа регистраций также было зафиксировано в Волгоградской области, Крыму, Дагестане и Чувашии.

Всего с января по июнь 2025 года в России было зарегистрировано 593 744 новых компаний. Это на 3,57% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Снижение числа регистраций наиболее заметно в Запорожской области (-43,09%), Херсонской области (-41,65%) и Москве (-21,49%).

При этом Москва остается крупнейшим регионом по количеству новых юрлиц. За первые шесть месяцев текущего года в столице появилось 70 129 новых компаний.

Вслед за Москвой следуют Московская область (40 295 юрлиц), Краснодарский край (31 265), Санкт-Петербург (26 620) и Свердловская область (16 726).

Среди субъектов с наименьшими показателями регистрации - Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная и Магаданская области. Существенное снижение деловой активности зафиксировано также в Херсонской и Запорожской областях.

В правовой структуре новых компаний преобладают юридические лица, зарегистрированные физическими лицами. По данным Rusprofile, в реестре МСП преобладают микропредприятия. Малые и средние предприятия регистрируются в меньших объемах.