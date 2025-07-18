Республика также является одним из ведущих экспортеров семян, отметил директор НИИ сельского хозяйства Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Республика Крым стала крупнейшим в РФ регионом-производителем кориандра, а также ведущим в стране экспортером семян этого растения, сообщил ТАСС директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

"Когда Крым остался без днепровской воды, сельскохозяйственные работники не опустили руки, стали искать иные варианты, другие культуры - и мы <…> им помогаем: это некоторые технические культуры, эспарцет, рыжик, сафлор, горчица, увеличилось количество кориандра. Сейчас мы являемся самым главным производителем семян кориандра в стране, более того - крупнейшим экспортером", - сказал собеседник агентства.

Паштецкий уточнил, что семена кориандра из Крыма отправляются контрагентам в дальнее зарубежье, например, в Индию, где эта специя пользуется большим спросом. "Но это не просто приправа для мяса, широко известны целебные и укрепляющие свойства кориандра, <…> из него делают, например, эфирные масла. К слову, из этого сырья можно делать до 20 парфюмерных запахов - но в Крыму пока такого производства нет, хотя мы надеемся, что появится заинтересованный инвестор", - отметил директор института.

Он добавил, что посевы кориандра не столь масштабны, как, например, пшеницы: они составляют сотни гектаров, но не сотни тысяч. "Но это наша культура, дающая хороший результат в Крыму, в том числе и с точки зрения рентабельности для сельхозпроизводителей", - подчеркнул Паштецкий.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.