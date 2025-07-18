Жители взяли на 3,6 млрд рублей ипотечных кредитов, сообщили в пре-службе банка

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. ВТБ выдал в Южном федеральном округе (ЮФО) в июне 2025 года более 1,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 6 млрд рублей. При этом больше половины объема выдач зафиксировано в Краснодарском крае, где продажи ипотеки выросли в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"По данным банка, в июне жители ЮФО взяли свыше 1,1 тыс. ипотечных кредитов более чем на 6 млрд рублей. Более половины объема выдач - 3,6 млрд рублей - в Краснодарском крае", - сказали в пресс-службе, отметив, что тем самым продажи ипотеки в регионе выросли практически в два раза.

На втором месте в ЮФО по выдачам ипотеке - Ростовская область с почти 1,3 млрд рублей, на третьем - Волгоградская область с 367 млн рублей. Уточняется, что средний размер ипотечного кредита в ЮФО в июне составил 5,4 млн рублей.

"Драйвером рынка по-прежнему выступает господдержка, среди льготных программ доминирует семейная ипотека. В то же время отмечается, что, как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке снизились", - добавили в пресс-службе.