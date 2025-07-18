Наиболее динамичный рост продемонстрировали Сибирский и Уральский федеральные округа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Центральный федеральный округ (ЦФО) сохраняет лидерство на российском пивном рынке, обеспечивая треть всего объема продаж напитка: на его долю приходится 31,1% продаж в литрах и 32% в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Распределение объемов продаж пива по федеральным округам в I квартале 2025 года осталось относительно стабильным по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отмечается в исследовании. На втором месте находится Приволжский федеральный округ с долей 22,2% в натуральном выражении и 21,9% в деньгах.

Наиболее динамичный рост продемонстрировали Сибирский и Уральский федеральные округа. Доля СФО в натуральном выражении увеличилась на 3,4 процентных пункта, в денежном - на 2,8 процентных пункта.

"Сибирь и Урал становятся новыми точками роста для пивного рынка. При этом традиционно сильные южные регионы демонстрируют снижение показателей, что требует отдельного изучения", - добавила директор по работе с клиентами "Ромир" Маргарита Абрамкина.