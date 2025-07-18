Ожидается, что после доработки стандарт вступит в силу в начале 2026 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскачество разработало ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии, который будет устанавливать общие критерии, подтверждающие заявления производителя о том, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения и подходит для вегетарианцев и веганов. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Актуальность разработки такого стандарта связана с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию. Импортозамещение также играет важную роль в разработке стандарта. Введение единых критериев позволит российским производителям более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции", - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение проекта ГОСТа продлится до начала сентября. Все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения по совершенствованию документа. Ожидается, что после доработки стандарт вступит в силу в начале 2026 года.

Новационный в российской практике стандарт определит единые правила маркировки товаров, претендующих на статус "без животных компонентов" (веган). Это позволит потребителям получать достоверную информацию о приобретаемых средствах. Введение нового ГОСТа станет важным шагом в развитии ответственного производства и потребления в России, обеспечивая прозрачность рынка и защиту прав потребителей, добавили в Роскачестве.