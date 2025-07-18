Рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Центробанк доказал эффективность своих методов борьбы с инфляцией, поскольку темпы роста цен в России в июне заметно снизились. Такое мнение выразило агентство Bloomberg в материале, посвященном российским экономическим успехам.

Как отмечает издание, хотя годовой уровень инфляции держится на отметке 9%, что значительно превышает целевые 4%. Вместе с тем, рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю.

В этой связи, пишет Bloomberg, следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что оно случится раньше и будет более значительным, чем прогнозировалось ранее.

6 июня Банк России после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых понизил ее на 100 базисных пунктов - до 20%. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.

Базовый прогноз Центробанка предполагает среднегодовое значение ключевой ставки в 2026 году на уровне 13-14%, в 2027 году - 7,5-8,5%.