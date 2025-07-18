Эксперт Нигметзянов: внедрение беспилотных авто в РФ начнется с промышленности

В ближайшие 5-10 лет количество беспилотных автомобилей, как легковых, так и грузовых, будет увеличиваться, их количество на дорогах будет расти, считает гендиректор "Единого оператора"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Масштабное внедрение беспилотного транспорта на российских дорогах начнется с промышленных и логистических комплексов. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор "Единого оператора" Марсель Нигметзянов.

"Я считаю, что в ближайшие 5-10 лет количество беспилотных автомобилей, как легковых, так и грузовых, будет увеличиваться, их количество на дорогах будет расти. Это начнется с промышленных, складских, логистических комплексов, дальше оно будет выходить на магистрали, ну и мы с вами увидим из пункта "А" в пункт "Б" полную доставку от загрузки до выгрузки", - сказал он.

Беспилотное грузовое автодвижение было запущено в России в июне 2023 года, первой трассой стала М-11 "Нева". Ранее замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что экспериментальный правовой режим по беспилотному движению грузовиков на трассе М-12 "Восток" начнется осенью 2025 года.

"Единый оператор" - компания, впервые в России внедрившая систему безбарьерного взимания платы "Свободный поток" на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассе М-12 и на других платных дорогах России. Компания также разрабатывает и внедряет умные технологии управления дорожным движением нового поколения с применением искусственного интеллекта.