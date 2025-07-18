По данным издания, Брюссель готов отказаться от пошлин в размере 10% на американские автомобили, если Вашингтон опустит свои тарифы ниже 20%

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз предложил США взаимное понижение пошлин на автомобили, обсуждается дополнительное предоставление экспортных кредитов. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По его данным, ЕС готов отказаться от пошлин в размере 10% на американские автомобили, если США сделают свои тарифы ниже 20%. По словам двух источников Financial Times, США готовы снизить экономический барьер до 17,5%.

Некоторые другие чиновники отметили, что в последние недели на переговорах обсуждалась возможность предоставления экспортных кредитов европейским автокомпаниям, у которых есть производства в США. Первоначально немецкие концерны BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и шведский Volvo Cars выступали за это предложение.

Против такого плана выступают европейские автопроизводители, у которых нет заводов на территории США. Более того, Германия также сомневается в правильности такого подхода. Неназванный чиновник заявил, что "офсетный контракт (контракт с инвестиционными обязательствами - прим. ТАСС) не всем подходит". Он добавил, что президенту США Дональду Трампу "эта идея не слишком понравилась".

Американский лидер объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим 10-процентным пошлинам на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти тарифы подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться от США отмены пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.