Как отмечает газета, глава направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов предупредил, что под влиянием высоких ставок, роста сбережений и укрепления рубля происходит замедление роста цен, однако это временно

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Властям РФ предложили закрепить цены продуктов первой необходимости на 3-4 месяца для борьбы с инфляцией путем долгосрочных соглашений между производителями, торговыми сетями и государством. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Как отмечает газета, руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов в докладе "Этюд 11. Инфляция: краткий обзор" предупредил, что в настоящее время происходит замедление роста цен под влиянием высоких ставок, роста сбережений и укрепления рубля. Однако эти факторы временные, и в дальнейшем темпы могут снова ускориться.

В частности, предлагается временно заморозить цены на социально значимые товары - сроком на три-четыре месяца. Речь идет о мясе, яйцах, хлебе, картофеле и других продуктах первой необходимости, добавляет издание.

Как отметили "Известиям" в пресс-службе ФАС, ведомство постоянно следит за ценами на социально значимые продукты и принимает меры для их контроля. В настоящее время региональные власти активно заключают добровольные соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости товаров, добавили газете в ведомстве. Также ФАС рекомендует торговым сетям и поставщикам активнее заключать долгосрочные договоры с заранее согласованными объемами, ценами и взаимной ответственностью за выполнение условий.

В службе отметили, что доклад ЦМАКП не поступал ей на рассмотрение, однако ФАС принимает во внимание мнение экспертного сообщества.