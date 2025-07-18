Машина будет доступна в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал Cross

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Автоваз" в пятницу назовет комплектации и цены новой модели Lada Iskra. Хотя старт продаж запланирован на 20 июля, первые автомобили уже приехали в московские дилерские центры, выяснил корреспондент ТАСС.

Пока что в салоны завезли модели lskra и Iskra Cross в двух цветах - белый и "Фламенко". При этом пока они скрыты от глаз покупателей.

Первые продажи начнутся в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти в день 59-летия компании. Постепенно автомобили будут доставляться и в другие города присутствия дилерской сети Lada.

Lada Iskra будет доступна в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль будет представлен с тремя вариантами силовых агрегатов. В первом - машина оснащена пятиступенчатой механической коробкой передач, двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Во втором варианте объем двигателя составит 1,6 литра, мощность - 106 лошадиных сил и шестиступенчатая МКПП. Третий вариант отличается от второго только автоматической трансмиссией.