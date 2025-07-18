Трубопроводы "Северный поток" будут запрещены, также заявила глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Новый, 18-й, пакет санкций ЕС включает запрет на трубопроводы проекта "Северный поток", ограничения потолка цен на нефть. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Трубопроводы "Северный поток" будут запрещены. [Будет введен] более низкий потолок цен на нефть", - написала Каллас в X.

Агентство DPA уточняет, что новый пакет ограничительных мер предполагает, что будут исключены возможный повторный ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 1" и использование трубопровода "Северный поток - 2".

Она отметила, что 18-й пакет санкций ЕС включает рестрикции против нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии. ЕС вводит санкции против ряда китайских банков, поддерживающих РФ. ЕС внес в черный список еще 105 танкеров, перевозящих нефть РФ.