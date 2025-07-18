Reuters: 18-й пакет санкций ЕС включает понижение потолка цен на нефть РФ

Примерно до $47,6 за баррель, сообщило агентство

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 18-го пакета антироссийских санкций снизит потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель и введет санкции против 105 танкеров, перевозящих ее по рыночным ценам. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас и агентство Reuters со ссылкой на источники.

18-й пакет санкций ЕС включает понижение потолка цен на нефть РФ примерно до $47,6 за баррель, сообщило агентство. Последнее предложение Еврокомиссии по этой теме включало введение так называемого гибкого потолка цен на нефть, который должен быть на 15% ниже рыночной цены.

В свою очередь глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что санкции также будут введены против еще 105 танкеров, перевозящих нефть РФ по рыночной цене, газопровода «Северный поток», а также против нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.