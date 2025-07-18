Глава региона Василий Анохин отметил, что проект будет реализован в 2026-2028 годах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инфраструктурный кредит на сумму более 3,3 млрд рублей направят на строительство аэропорта в Смоленской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Регион получил поддержку федерального правительства: решение озвучено на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провел заместитель председателя Правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин. Проект реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Для строительства будут направлены средства инфраструктурного кредита, сегодня получили подтверждение финансирования. Общий объем субсидий составит более 3,3 млрд рублей", - написал он.

Глава региона отметил, что проект будет реализован в 2026-2028 годах. Строительство аэропорта позволит вывести Смоленскую область на новый уровень развития: улучшит туристическую привлекательность и даст стимул для развития деловой активности. "Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, правительство страны, Фонд развития территорий за поддержку в реализации значимого проекта", - добавил Анохин.

Ранее архитектурный облик будущего аэровокзала представили на ПМЭФ руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову. Так, здание аэровокзала будет объединено с помещениями технических служб, что позволит оптимизировать расходы при реализации проекта. Также будут воплощены современные технические решения, которые обеспечат долговечность и энергоэффективность аэропорта, создадут атмосферу гостеприимства для пассажиров и сопровождающих.