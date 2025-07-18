Теперь в списке санкций более 2 500 позиций

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Более 50 физлиц, компаний и организаций были включены в новый санкционный список ЕС против РФ. Об этом сообщает агентство DPA.

Таким образом, теперь в списке санкций более 2 500 позиций, пишет агентство.

По данным DPA 18-й пакет санкций ЕС вводит запрет на импорт нефтепродуктов на основе нефти из РФ. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута. Отмечается, что таким образом ЕС намерен закрыть пробел в санкционном регулировании, который допускал непрямой импорт российской продукции через третьи страны