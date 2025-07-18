DPA: Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после "уступок"

По данным агентства, вето Братиславы тормозило принятие пакета санкций

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Словакия тормозила принятие новых санкций Евросоюза против РФ, но согласилась на него после "уступок". Об этом сообщает агентство DPA.

По его данным, вето Словакии блокировало принятие пакета санкций, но затем Братиславу заверили, что она может не бояться тяжелых экономических и финансовых последствий, если план полного запрета на импорт российского газа также будет реализован в соответствии с новым пакетом санкций.

По словам DPA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет блокировать план, потому что решения по нему, в отличие от санкций, принимаются большинством.