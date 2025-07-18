18 июля, 09:58,
обновлено 18 июля, 10:09
Санкции в отношении России

DPA: Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после "уступок"

По данным агентства, вето Братиславы тормозило принятие пакета санкций

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Словакия тормозила принятие новых санкций Евросоюза против РФ, но согласилась на него после "уступок". Об этом сообщает агентство DPA.

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По его данным, вето Словакии блокировало принятие пакета санкций, но затем Братиславу заверили, что она может не бояться тяжелых экономических и финансовых последствий, если план полного запрета на импорт российского газа также будет реализован в соответствии с новым пакетом санкций.

По словам DPA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет блокировать план, потому что решения по нему, в отличие от санкций, принимаются большинством. 

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