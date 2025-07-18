Награждение лауреатов конкурса растущих российских брендов в Москве состоялось в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жюри конкурса растущих российских брендов "Знай наших" выбрало трех победителей в категории "Одежда, обувь и аксессуары". В их числе - марки из Ростовской области и Санкт-Петербурга, демонстрирующие актуальный современный дизайн, высокий уровень локализации производства и перспективы для роста бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Ozon, эксперты которой были в жюри, в тройку победителей вошли бренд одежды Comqlo (Ростовская область), производитель стильной и практичной обуви Snegi и бренд современных и лаконичных аксессуаров Arny Praht из Санкт-Петербурга. Также эксперты дополнительно отметили два современных, перспективных российских бренда - Bnprt и "Маремьяна" - они получили высокую оценку как сильные fashion-проекты.

В Ozon отметили, что компания традиционно выступает партнером конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и второй год поддерживает талантливых производителей в номинации "Одежда, обувь и аксессуары".

"Одежда, обувь и аксессуары - особенно близкое нам направление, поскольку российская мода сегодня - это не просто тренд, а мощный драйвер локального предпринимательства. Особенно важно, что 8 из 10 продавцов на нашей платформе - это представители малого и среднего бизнеса из регионов. И среди победителей конкурса "Знай наших" - в том числе яркие региональные бренды, которые демонстрируют высокое качество, стиль и готовность к росту. Мы продолжаем создавать пространство для роста российского fashion-бизнеса - от идеи до бренда, поддерживая локальных производителей и открывая новые имена на всероссийском уровне", - отмечает Илоанга Ершова, директор бизнес-направления Ozon Fashion.

Награждение лауреатов конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в Москве состоялось в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Его организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

"Перед пленарным заседанием форума "Сильные идеи для нового времени" мы вместе с главой государства посетили выставку брендов "Знай наших": предприниматели рассказали о семейном бизнесе и своих новых проектах - мы обязательно будем их поддерживать. Сегодня в нашей стране небывалый подъем интереса, а главное - доверия к продукции, которая произведена в России, с нашим сырьем, в которую вшит наш невероятно многогранный культурный код. Приятно видеть, как растет и преображается российский бизнес и его новые герои - растущие бренды", - заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.