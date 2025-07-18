"Автоваз" назвал цену седана в комплектации Comfort с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с. и механической трансмиссией

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Начальная стоимость автомобиля Lada Iskra составит 1,249 млн рублей, модель поступит в продажу в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал SW Cross, говорится в сообщении "Автоваза".

Продажи автомобилей стартуют 20 июля 2025 года - в день 59-летия "Автоваза" - в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге. Первые партии автомобилей уже принимаются в дилерских центрах этих городов, в другие регионы новинка поступит в течение нескольких недель.

Стартовая цена Lada Iskra составит от 1,249 млн рублей (седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 л, 90 л. с. и механической трансмиссией). "При этом с самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% в рамках государственных программ субсидированного кредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО", - отмечается в сообщении.

© Дарья Ястребова, Алексей Дивненко

Базовая комплектация Comfort, стоимость которой начинается от 1,249 млн рублей, оснащается подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой курсовой устойчивости, антипробуксовками, помощью при старте на подъеме и другими опциями.

В версии Life (от 1,319 млн рублей) дополнительно есть кондиционер и обогрев передних сидений и зеркал.

Комплектация Enjoy (от 1,439 млн рублей) дополнительно оснащена охранной сигнализацией, круиз-контролем, регулировкой руля по вылету и другими функциями, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет.

Комплектация Techno будет продаваться от 1,579 млн рублей. В эту версию добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

Об автомобиле

Lada Iskra - это автомобиль сегмента B, он занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 л. с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигатель 1,6 л (106 л. с.) с автоматической трансмиссией.

"Lada Iskra - это результат поистине трудового подвига коллектива "Автоваза". В кратчайшие сроки, начиная с лета 2022 года, были проведены локализация и реинжиниринг платформы, суммарно заново создано более 1000 деталей и компонентов. Мы повторно провели весь перечень испытаний, в которых было задействовано около 300 опытных образцов. На сегодня платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%", - заявил президент "Автоваза" Максим Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

"Автоваз" запустил серийное производство автомобиля Lada Iskra в апреле 2025 года. Производственные мощности компании способны достичь максимального объема выпуска автомобиля Lada Iskra - до 150 тыс. единиц в год, фактические объемы производства будут определяться с учетом рыночной ситуации.