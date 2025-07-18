Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 4,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,68%, до 2 715,11 пункта, индекс РТС также снижался на 1,68% - до 1 093,96 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 4,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,888 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке в 2 732,2 пункта (-1,06%), индекс РТС составлял 1 100,82 пункта (-1,06%). В это же время курс юаня незначительно замедлил рост и был на уровне 10,873 рубля (+2,7 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,38% и находился на уровне 2 750,87 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

Прогноз по фондовому рынку

"Сегодня ожидаем, что рубль продолжит уверенно удерживать позиции под локальными максимумами, а пара юань/рубль проведет сессию в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. Национальную валюту поддерживает спрос на рублевые активы, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт считает, что эти факторы могут привести к тестированию юанем поддержки на уровне 10,8 рубля. Однако в ПСБ пока не видят существенных поводов для ухода китайской валюты под данную отметку и закрепления на более низких уровнях, добавил Зварич.

"Сегодня акции Сбербанка, "Аэрофлота" и "Роснефти" торгуются без дивидендов, что может оказать временное давление на динамику индекса Мосбиржи", - полагает директор аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Ованес Оганисян.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования брокерской компании "Алор брокер" Алексея Антонова, настроения на отечественном рынке акций начали улучшаться. "Нивелировать негативную геополитику, хотя бы частично, должны ожидания снижения ключевой ставки через неделю. Все больше и больше шансов на то, что регулятор уменьшит ее на 2 п. п. Кроме того, акции могут начать покупать под ожидания реинвестирования дивидендов в августе", - считает он.