Речь идет о запуске программы льготного кредитования бизнеса в таких городах и особых экономических зонах, пояснили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направляет порядка 4 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах. Распоряжение об этом подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

"Финансовую поддержку получат малые и средние компании, не аффилированные с градообразующими предприятиями. Кроме того, такие компании не должны быть участниками программы льготного кредитования объектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, которая уже реализуется Минэкономразвития", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

"Речь идет о запуске программы льготного кредитования бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, а также программы предоставления предприятиям банковских гарантий по контрактам, что позволит предпринимателям получить гарантированный рынок сбыта", - объяснили в кабмине. Там добавили, что операторами таких программ станут АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк".

Правительство также выделило приоритетных получателей финансовой поддержки - они находятся в 19 моногородах. В их числе есть города Березовский и Полысаево в Кемеровской области и Черногорск в Хакасии.

"Для комплексного развития таких моногородов совместно с региональными властями разрабатываются дорожные карты, предусматривающие консолидацию мер государственной поддержки", - добавили в кабмине. Там уточнили, что работа идет в рамках федерального проекта "Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий".