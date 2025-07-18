Орбан: страны ЕС не примут проект бюджета, подготовленный в Брюсселе ради Украины

Этот бюджет разрушит Евросоюз, подчеркнул премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза не согласятся с проектом бюджета сообщества на 2028-2034 годы, потому что он подготовлен Еврокомиссией лишь для того, чтобы принять Украину в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он считает, что у проекта семилетнего бюджета ЕС, разработанного в Брюсселе, "есть только одна очевидная цель - принять Украину в Европейский союз и выделить для этого необходимые финансовые ресурсы". "Этот бюджет разрушит Евросоюз", - подчеркнул глава правительства, добавив, что "европейские страны не примут этот бюджет брюссельской бюрократии".

Орбан отметил, что, по оценкам различных экспертных групп, по меньшей мере 20% средств, заложенных Еврокомиссией в проект этого бюджета, могут пойти на цели Украины, в том числе на финансирование процесса ее вступления в ЕС. По его словам, документ составлен так, "будто она уже является членом Евросоюза". "Но никакого решения на этот счет не принято, и выделять на это деньги неправильно", - уверен премьер.

Детали бюджета

Представляя 16 июля в Брюсселе проект семилетнего бюджета в размере €2 трлн, Еврокомиссия сообщила, что Украине выделяется из него €100 млрд, то есть 5%. Однако, заявил Орбан, "бюджет - это великая наука, и нужно уметь читать между строк".

По его мнению, значительное количество бюджетных средств по различным статьям будет распределено таким образом, чтобы покрыть дополнительные расходы, которые могут быть вызваны поспешным присоединением Украины к ЕС. Кроме того, Брюссель предложил членам сообщества взять в этих целях совокупный кредит, проценты по которому придется возмещать в ущерб интересам отдельных стран.

"Вот почему в Европейском союзе стоит такой шум", - отметил Орбан. По его словам, помимо того что этот бюджет предусматривает выделение неоправданно больших средств Украине, в нем "нет четкой стратегической основы". "А если мы не знаем, для чего это нужно, то это очень плохо. Поэтому сначала мы должны ответить на вопрос, каких целей мы хотим достичь", - сказал глава правительства.

Пока же этот документ имеет "безнадежный вид", считает Орбан. По его словам, это бюджет союза, который не излучает оптимизма, а "испытывает трудности, суетится, впадает в стагнацию".