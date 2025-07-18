В Х5 Group напомнили, что цены не менялись на протяжении двух лет, а также отметили, что "их закупка осуществляется с помощью свободного тендера"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" не меняли цены на пакеты на протяжении последних двух лет, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей сетями X5 Group.

"Торговые сети Х5 не меняли цены на пакеты на протяжении последних двух лет, а их закупка осуществляется с помощью свободного тендера", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за роста цен на пакеты в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит" и "Дикси". Ассоциация заявила о признаках ценового сговора. В ФАС пообещали отреагировать на ситуацию, если будут выявлены нарушения, отметило издание.