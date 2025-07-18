ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России

Теперь документ будет опубликован в "Официальном журнале ЕС", после чего санкции вступят в силу

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, сообщило в X датское председательство в Совете ЕС.

"18-й пакет санкций принят", - говорится в сообщении.

Теперь документ будет опубликован в "Официальном журнале ЕС", после чего санкции вступят в силу.

Этот пакет включает снижение потолка цен на нефть до $47,6 за баррель, санкции против "Северных потоков", внесение в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, рестрикции против банковского сектора, а также экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.