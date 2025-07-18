ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары к учебному году

В ведомстве также напомнили продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки в период подготовки к учебному году, сообщили в пресс-службе ведомства.

"<...> Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году", - отметили в службе.

Там также напомнили продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.

В 2024 году по предложению ФАС "Детский мир" и "Комус" фиксировали цены на ряд товаров.

ФАС призвала торговые сети принять предложенную инициативу по соблюдению принципов ответственного ценообразования, что позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса.