Согласно приведенному Nikkei Asia анализу данных Таможенно-пограничной службы страны, к концу июня пошлины с фиксированной ставкой в 10% принесли государству более $17,7 млрд, а 25-процентный тариф на импорт автомобилей - свыше $10,7 млрд

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Поступления в бюджет Соединенных Штатов от таможенных пошлин с января по июнь 2025 года достигли $87,2 млрд. Об этом пишет японский портал Nikkei Asia со ссылкой на данные правительства США.

Согласно материалу, доходы от импортных тарифов резко увеличились с момента введения американским президентом Дональдом Трампом в апреле новых пошлин. Согласно приведенному порталом анализу данных Таможенно-пограничной службы США, к концу июня пошлины с фиксированной ставкой в 10% принесли государству более $17,7 млрд, а 25-процентный тариф на импорт автомобилей - свыше $10,7 млрд.

Как ранее сообщили в Министерстве финансов США, только в июне пошлины принесли бюджету $26,6 млрд. По данным агентства Bloomberg, поступления увеличились почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, когда эта сумма составила $6,3 млрд. В материале Nikkei Asia утверждается, что доходы Вашингтона от тарифных мер достигли таких масштабов, что отмена или снижение Белым домом ставок пошлин в будущем, даже при новой администрации, может стать затруднительной. Это связано с опасениями, что тарифы превратятся для США в фиксированный источник бюджетных доходов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные Минфина США писала, что введенные Трампом дополнительные пошлины на иностранные товары принесли стране дополнительный доход в $47 млрд. Во втором квартале 2025 года таможенные сборы составили рекордные $64 млрд, на $47 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. Рассылать эти оповещения администрация США начала в последние несколько дней. Как ожидается, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа. Президент США допускал, что в отдельных случаях продлит сроки ведения этих переговоров.