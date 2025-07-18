По словам Олега Озерова, РФ призывала и призывает "к нормализации вопросов энергетического снабжения" Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Полномасштабные поставки газа в Молдавию, которые остановились из-за прекращения транзита через Украину, должны возобновиться, заявил в интервью ТАСС посол России в Кишиневе Олег Озеров. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече ряда молдавских политиков с вице-премьером РФ Александром Новаком в Москве.

"Обсуждались перспективы и возможности возобновления полномасштабных поставок газа и в Молдавию, и в Приднестровье. Конечно же, эта ситуация нуждается в урегулировании и нормализации. Российская Федерация к этому готова, при том понимании, конечно, что соответствующие шаги будут предприняты и с молдавской стороны", - сказал дипломат.

По его словам, РФ призывала и призывает "к нормализации вопросов энергетического снабжения" Молдавии. "Можно сколько угодно строить новые линии электропередач и объявлять о своей энергетической независимости, но цены на газ и электричество от этого не понизятся, если не будет прямых поставок дешевого энергосырья из РФ", - отметил он.

"Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию с начала текущего года после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо. В этой ситуации Молдавская ГРЭС в Приднестровье, снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии, была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра. Переключение Молдавии на поставки газа и электроэнергии из ЕС спровоцировало рост цен и антиправительственные акции протеста в стране.

Полный текст интервью будет опубликован 20 июля в 09:00 мск.