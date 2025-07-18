Издание подчеркивает, что последний временной отрезок не включает затраты на одежду, прически и фотографов, а потому реальные траты могут оказаться выше

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца потратило не менее €588 тыс. на косметические услуги для главы кабмина и его министров. Дороже всего обходилась поддержка публичного образа главы МИД ФРГ Анналены Бербок, пишет газета Bild со ссылкой на ответ нынешнего правительства на соответствующий запрос.

В период с 2022 по конец 2024 года правительство потратило почти €540 тыс. на макияж, стилистов для канцлера и министров. В период с января по март 2025 года кабмин Шольца оплатил услуги визажистов на сумму почти в €50 тыс. Издание подчеркивает, что последний временной отрезок не включает затраты на одежду, прически и фотографов, а потому реальные траты могут оказаться выше.

Экс-министр иностранных дел Бербок оказалась в лидерах по тратам. Так, только за январь - март 2025 года она оплатила услуги визажистов почти на €21 тыс. или около €250 в день. На втором месте с существенным отрывом оказался сам бывший канцлер Шольц (€13 тыс.), меньше всех бюджетные средства расходовал занимавший пост вице-канцлера и министра экономики Роберт Хабек (€598).

Правительство Шольца пришло к власти в декабре 2021 года, оно сменило кабмин Ангелы Меркель. Правящая коалиция состояла из трех партий и внутренние противоречия в ней привели к тому, что она распалась в начале ноября. В феврале в Германии прошли досрочные парламентские выборы, новое правительство Фридриха Мерца приступило к работе в мае.