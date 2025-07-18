Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" считает, что никто не захочет следовать указаниям ЕС и "идти на какие-то самоубийственные шаги"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. 18-й пакет антироссийских санкций ЕС был принят по инерции, он не вызывает удивления или панических настроений у России и ее союзников. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Эти санкции не стали ни для кого изумлением. Евросоюз их вводит, и, насколько я могу представить себе, каких-то панических настроений среди экспертов по поводу этого пакета санкций нет. <...> Мне кажется, уже возникли определенные привычки, механизмы", - сказал он.

Эксперт напомнил, что ранее платежная платформа А7 также попала под санкционные ограничения со стороны Евросоюза. "Как говорят специалисты в этой сфере, это никак не повлияет, поскольку всерьез эти ограничения касаются только тех, кто связан с Евросоюзом, так же, как и действия против "Северного потока". Да, европейские организации не могут этим заниматься, но неевропейские могут", - указал председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая".

Быстрицкий также отметил, что в нынешней непростой экономической ситуации никто не захочет следовать указаниям ЕС и "идти на какие-то самоубийственные шаги". "Такое ощущение, что это просто какая-то своеобразная страсть Евросоюза все время всех удивлять новыми пакетами санкций, которые в данном случае они пытаются направить и против третьих стран в виде Китая, Индии и так далее. Ясное дело, что это не понравится ни Китаю, ни Индии, и есть большие сомнения в том, что они будут слепо повиноваться указаниям из Брюсселя", - подчеркнул эксперт.

Ранее послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В частности, в рамках нового пакета Евросоюз вводит рестрикции в отношении 22 российских банков, санкции против "Северных потоков" и ограничения потолка цен на нефть. В числе прочего ЕС вводит санкции против ряда китайских банков, которые, как утверждается, поддерживают Россию. Рестрикции также коснулись нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.