В России минимальные цены на арбузы за год снизились на 17%

По данным АКОРТ, в сетевой рознице цены начинаются от 30 рублей за килограмм

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минимальные розничные цены на арбузы в России по состоянию на середину июля 2025 года снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"По данным АКОРТ, в середине июля текущего года наиболее заметно по сравнению с 2024 годом подешевели арбузы: в сетевой рознице цены начинаются от 30 рублей, что на 17% ниже, чем в июле прошлого года, а у отдельных ретейлеров уже есть предложения и по 20 рублей за кг", - говорится в сообщении.

Минимальные цены на дыни у федеральных ретейлеров сейчас находится на том же уровне, что и год назад - 99 рублей за килограмм, констатируют аналитики АКОРТ.

По данным исследовательской компании NTech, на 28-й неделе года (7-13 июля) началось сезонное снижение цен на арбузы и дыни: средневзвешенная цена арбузов по всем каналам продаж в среднем по стране составила 52,2 рубля за килограмм, снизившись к предыдущей неделе на 16%. Средневзвешенная цена дынь снизилась за неделю на 10%, до 117 рублей за килограмм. По сравнению с аналогичной неделей 2024 года средняя стоимость арбузов снизилась на 2%, дынь - на 12%.

"В этом году фактор сезонности начал сказываться на ценах раньше, поэтому стоимость самых популярных бахчевых уже ниже прошлогодней. Также на цены благоприятно влияют рост поступлений от отечественных производителей и расширение поставок. Уже в начале сезона в торговых сетях представлено от трех до шести сортов арбузов и не менее трех видов дынь. Заметное влияние оказывают действия ретейлеров и производителей по поддержанию доступных цен на товары высокого сезонного спроса", - отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Ассортимент арбузов и дынь

В ассортименте торговых сетей - членов АКОРТ представлены сезонные крымские и астраханские арбузы с косточками, арбузы без косточек, желтые арбузы с косточками, арбузы "Черный принц" без косточек, овальные арбузы "яйцо дракона". Более 90% ассортимента формируют российские арбузы, небольшая доля импорта приходится на арбузы из Казахстана, Ирана и Турции.

В категории дынь спросом у потребителей пользуются четыре разновидности: "Торпеда", "Колхозница", "Медовая" и "Гуляби". Примерно половину ассортимента торговых сетей составляют отечественные дыни, порядка 50% приходится на импорт. Основные страны-поставщики: Казахстан, Узбекистан, Турция и Бразилия, добавили в ассоциации.