Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Президент Владимир Путин ранее поручил кабмину подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мессенджеру WhatsApp следует начать готовиться к уходу с российского рынка, так как он с "большой долей вероятности" подпадет под ограничительные меры. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, "претендентом на долю WhatsApp" станет российский национальный мессенджер Max. "Ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее", - добавил депутат.