18 июля, 12:04,
обновлено 18 июля, 12:22

Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Михаил Терещенко/ ТАСС
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Президент Владимир Путин ранее поручил кабмину подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мессенджеру WhatsApp следует начать готовиться к уходу с российского рынка, так как он с "большой долей вероятности" подпадет под ограничительные меры. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, "претендентом на долю WhatsApp" станет российский национальный мессенджер Max. "Ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее", - добавил депутат. 

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РоссияГорелкин, Антон Вадимович