По данным агентства, Вашингтон пока не определился с тем, ограничения на каком уровне необходимо ввести

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7), в числе которых Япония и Канада, намерены присоединиться к европейскому механизму по снижению потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет агентство France-Presse (AFP).

По его данным, США пока не определились с тем, ограничения на каком уровне необходимо ввести.

В свою очередь французский журнал Le Point отмечает, что европейские ограничения поддержит и Великобритания. "Это необходимо, потому что [континентальная] Европа и Великобритания объединяют основную часть страховщиков, перестраховщиков и брокеров", - сказал изданию европейский дипломат.