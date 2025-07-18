В Петербурге Росатом запустил новый комплекс по производству стали

Он позволит снизить продолжительность производственного цикла, оптимизировать расход сырья и электроэнергии, создать на предприятии дополнительные рабочие места, рассказал заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям ГК "Росатом" Андрей Никипелов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Новый производственный комплекс электрошлакового переплава, который позволит увеличить выпуск группы сталей высочайшего качества, ввели в эксплуатацию на металлургическом заводе "АЭМ-спецсталь" (Машиностроительный дивизион ГК "Росатом") в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"За год построена эта печь и фактически с сегодняшнего дня начнется плановая работа по изготовлению спецсталей", - сказал журналистам заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям ГК "Росатом" Андрей Никипелов.

Благодаря новому оборудованию годовой выпуск сталей электрошлакового переплава вырастет до 25 тыс. тонн слитков, что в 3,5 раза больше текущей возможности металлургического завода в изготовлении сталей этим методом. Новый комплекс позволит снизить продолжительность производственного цикла, оптимизировать расход сырья и электроэнергии, создать на предприятии дополнительные рабочие места.

Технология электрошлакового переплава заключается в том, что металл переплавляется в ванне электропроводного шлака, нагреваемого электрическим током. Метод позволяет получать высококачественные металлы и сплавы с низким содержанием примесей и газов, улучшенной структурой и повышенными механическими свойствами. Широко используется в машиностроении и энергетике. Например, такой переплав применяется при изготовлении сталей для оборудования ядерной энергетики IV поколения.

"Это реально будет прорыв во всем мировом рынке, во всем мировом атомном сообществе. Мы верим в этот продукт, мы верим, что это будет так. Помимо атомной энергетики, металл из этой печи будет использоваться во многих отраслях промышленности", - сказал Никипелов.

"АЭМ-спецсталь" - единственное в России предприятие, которое обладает необходимыми оборудованием и знаниями для получения крупногабаритных кованых заготовок для атомного машиностроения из специальных сталей. Разработанные отечественными учеными рецептуры позволяют изготавливать на заводе более 300 различных марок стали премиального качества для самых разных отраслей.