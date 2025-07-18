Рост зафиксирован на фоне активизации спроса на заемное финансирование со стороны предприятий

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Совокупные требования банков к нефинансовым организациям увеличились в июне 2025 года на 0,8 трлн рублей или на 0,9%, свидетельствуют данные ЦБ.

"Требования к компаниям с учетом корпоративных облигаций увеличились на 0,8 трлн руб., +0,9% (+0,4 трлн руб., +0,4%, в мае)", - говорится в документе.

Рост зафиксирован на фоне активизации спроса на заемное финансирование со стороны предприятий.

Основной вклад в динамику внесли предприятия обрабатывающей промышленности, торговли, а также энергетики. ЦБ отмечает умеренное восстановление инвестиционного кредитования, что отражает повышение деловой активности.

Также в документе было отмечено увеличение вложений в корпоративные облигации на 0,25 трлн рублей.