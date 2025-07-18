Trend: Баку отказался участвовать в заседании Экономического совета СНГ в России

В пресс-службе Кабинета министров Азербайджана сообщили ТАСС, что не располагают информацией об участии или неучастии вице-премьера страны в заседании

БАКУ, 18 июля. /ТАСС/. Азербайджан не будет участвовать в заседании Экономического совета СНГ, которое проходит в пятницу в Москве. Об этом сообщило агентство Trend со ссылкой на информированный источник.

"Традиционно на мероприятиях СНГ республику представляет вице-премьер Ягуб Эюбов. Однако в заседании Экономического совета СНГ он участия не примет. В числе причин - события в Екатеринбурге и катастрофа самолета AZAL, случившаяся в конце прошлого года", - сообщил собеседник агентства. По словам источника издания, в Баку не удовлетворены реакцией Москвы на эти события.

В пресс-службе Кабинета министров Азербайджана сообщили ТАСС, что не располагают информацией об участии или неучастии вице-премьера страны в заседании.