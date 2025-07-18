Реализация климатического эксперимента на острове позволила сократились выбросы парниковых газов более чем в три раза, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" Валерий Лимаренко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению "Инвестиции" обсудит климатические вопросы на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект". Об этом сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции", губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Будет международная тема в сфере устойчивого развития и климатической повестки. Будут ученые обсуждать вопросы изменения климата, и, конечно, мы планируем провести в рамках форума комиссию Государственного совета, где будут обсуждаться климатические вопросы", - сказал он на пресс-конференции, посвященной международному форуму "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

Лимаренко отметил, что реализация климатического эксперимента на Сахалине позволила сократились выбросы парниковых газов более чем в три раза по сравнению с 2019 годом. "При этом ВРП за этот же период вырос на 30%. Стабильно улучшаются показательные качества окружающей среды. Это и есть наша формула устойчивого развития по Сахалину", - пояснил он.

Сахалинская область - первый регион в России, в котором с 1 сентября 2022 года проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса. Промежуточные результаты эксперимента по достижению углеродной нейтральности представят на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который пройдет на Сахалине 1-2 августа.