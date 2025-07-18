Турчак: Алтаю нужно около 600 млн рублей на проведение лесоустройства

Бюджет на поддержку лесной отрасли увеличат с 2026 года, отметил глава региона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Республике Алтай требуется около 600 млн рублей для проведения лесоустройства. Как сообщил глава региона Андрей Турчак, со следующего года будет увеличен бюджет на поддержку лесной отрасли.

"В лесном хозяйстве на протяжении многих лет [наблюдается] целый комплекс проблем. Начиная с помещений лесничеств и недостатка техники, заканчивая отсутствием кадров и невозможностью нормально зарабатывать. <…> На проведение лесоустройства на всю республику нужно около 600 млн [рублей]. Здесь и сейчас - сумма неподъемная. Но делать надо",- написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что эта сумма будет разделена на три года. Работа будет проведена за счет федеральных средств и внебюджетных источников.

"86 млн [рублей], из которых 50 - долги по налогам и 36 - допсредства на зарплату к плановым. Постараемся закрыть их в текущем году, чтобы в 2026 год зайти без задолженности", - добавил Турчак. Он также написал, что бюджет на поддержку лесной отрасли в следующем году будет увеличен.