АТОР: спрос на экскурсионные туры на Камчатку летом вырос на 10%

Несмотря на подорожание авиабилетов на полуостров почти на 20%, популярность региона у путешественников растет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спрос на экскурсионные туры на Камчатку в текущем летнем сезоне вырос на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост цен на авиабилеты. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на подорожание авиабилетов на полуостров Камчатка почти на 20%, популярность региона у путешественников растет: экскурсионный турпоток в нынешнем летнем сезоне увеличился на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Высокий сезон на Камчатке длится с июля до середины сентября - днем температура достигает плюс 12-18 градусов, осадков становится меньше, чем в другие месяцы. В этот период открыты все основные маршруты - Долина гейзеров, вулканы Авачинский, Горелый, Мутновский, доступны вертолетные экскурсии, морские прогулки к китам и острову Старичков, сплавы по рекам и восхождения, напомнили в АТОР.

Там отметили, что интерес туристов к путешествиям на Камчатку стимулируют общий тренд на экотуризм, активное маркетинговое продвижение направления, а также появление новых объектов инфраструктуры - отелей и гостевых домов.

"На Камчатке ограниченный номерной фонд, но в экскурсионных заездах и отелях региона еще есть свободные места на июль - август. По оценкам туроператора "Мультитур", загрузка гостиниц Камчатки на высокий сезон составляет около 80%. На вторую половину августа остались доступными номера в гостиницах среднего и высокого ценового сегментов, бюджетных вариантов почти не осталось", - подчеркнули в ассоциации.

Что касается перелета, то на июль и до конца августа билетов по субсидированным тарифам на рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский в продаже уже нет. На начало сентября авиабилеты пока есть: от 28,3 тыс. рублей в обе стороны с багажом. В августе билет с багажом стоит от 53 тыс. рублей в обе стороны на человека. С учетом стоимости экскурсионных туров (от 220-300 тыс. рублей на 8-10 дней на двоих) поездка с перелетом в августе (при покупке билета в середине июля) обойдется в 330-400 тыс. рублей за двоих, добавили в АТОР.